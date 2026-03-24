Осужденный за финансирование терроризма сотрудник РАН частично признал вину

МОСКВА, 24 марта./ТАСС/. Научный сотрудник исследовательского центра РАН Иван Фролов (внесен в РФ в перечень террористов), осужденный за финансирование признанной в РФ террористической организации «Артподготовка», признал вину частично. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.
«В судебном заседании Фролов вину признал частично, пояснив, что переводил деньги для помощи политзаключенным», — сказала собеседница агентства.
Ранее в военном суде агентству сообщили, что 33-летний научный сотрудник исследовательского центра РАН получил 9,5 года лишения свободы, со штрафом 330 тысяч рублей. Согласно принятому решению, первые 3 года осужденный проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания — в исправительной колонии строгого режима.
Как установил суд, Фролов, придерживаясь радикальных взглядов и разделяя цели террористической организации «Артподготовка», осуществил для оказания материальной помощи в совершении террористических актов на территории РФ перевод денежных средств на электронный аккаунт этой организации в сумме 2 800 рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.