Осужденный за финансирование терроризма сотрудник РАН частично признал вину

Как установил суд, Фролов, придерживаясь радикальных взглядов и разделяя цели террористической организации «Артподготовка», осуществил для оказания материальной помощи в совершении террористических актов на территории РФ перевод денежных средств на электронный аккаунт этой организации в сумме 2 800 рублей. Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляции.