В Белгородской области увеличилось количество пострадавших из-за атаки ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об увеличении числа пострадавших среди сотрудников МЧС в результате атак украинских беспилотников на поселок Ракитное. По последним данным, количество раненых спасателей возросло до четырех человек.
Ранее в понедельник глава региона информировал о том, что при ударах ВСУ пострадали пять мирных жителей, среди которых был один сотрудник пожарной службы. Как тогда сообщалось, пожарный расчет прибыл на место происшествия для тушения возгорания, однако в этот момент последовал повторный удар дрона по жилому дому, в результате которого спасатель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы.
Помимо этого, в Шебекинском городском округе в селе Нежеголь также зафиксированы пострадавшие. По словам губернатора, беспилотник атаковал автомобиль.
В результате инцидента помощь потребовалась бойцам самообороны, которые были доставлены в центральную районную больницу. У мужчины диагностирована баротравма, у женщины, находившейся рядом с машиной в момент атаки, — осколочное ранение и перелом ноги.
Ранее сообщалось, что в течение семи часов в понедельник российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку БПЛА.
