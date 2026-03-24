В Брянской области ВСУ атаковали пассажирский автобус

В Брянской области в результате атаки украинского беспилотника по пассажирскому автобусу пострадали три человека. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем канале Мах, удар дроном-камикадзе был нанесен по автобусу в селе Демьянки Стародубского муниципального округа. Ранения получили водитель и двое пассажиров.
Глава региона отметил, что, несмотря на полученное ранение, водитель сумел вывести людей из зоны поражения, чтобы избежать повторной атаки.
Напомним, что ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о росте числа пострадавших среди сотрудников МЧС в поселке Ракитное. Количество раненых спасателей увеличилось до четырех человек.
Изначально сообщалось о пяти пострадавших мирных жителях, среди которых был один пожарный. Как уточнялось, пожарный расчет прибыл для тушения возгорания, однако в этот момент последовал повторный удар дрона по жилому дому, в результате которого спасатель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения головы.
Ранее сообщалось, что в течение семи часов в понедельник российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку БПЛА.
