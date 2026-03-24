Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже семи направлявшихся к Москве БПЛА

Средствами противовоздушной обороны были уничтожены еще два беспилотника ВСУ, следовавших по направлению к столице. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силы ПВО Минобороны ликвидировали два БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — говорится в публикации на его странице в мессенджере MAX.

По данным Министерства обороны, за сутки система ПВО уничтожила восемь управляемых авиабомб и 526 украинских дронов. В ведомстве уточнили, что эти цели были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в ходе выполнения задач.

Ранее Росгвардия ликвидировала беспилотник, который пытался атаковать главу Белгородской области Вячеслава Гладкова во время встречи с жителями в селе Смородино Грайворонского округа.

21 марта в этом же регионе произошел обстрел социального объекта в селе Смородино. Изначально сообщалось, что в результате удара погибли два человека. Позже Гладков передал о гибели еще двух человек.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше