Взрыв прогремел в жилой многоэтажке в Севастополе, пострадали 4 человека

Ранее в центре Москвы при пожаре в многоэтажном доме погибли четыре человека. Возгорание началось в квартире на втором этаже дома на Николоямской улице. Из окна вырывалось пламя, над зданием поднялся густой чёрный дым. Огонь перекинулся на лестничную клетку девятиэтажки. Спасатели вывели из горящего дома 20 жильцов. Одного человека эвакуировали через окно с помощью лестницы. Известно, что пожар произошёл в квартире циркача Чернова: он уснул с непотушенной сигаретой. Артист задержан. Уголовное дело по факту случившегося находится на контроле прокуратуры.