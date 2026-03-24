Четыре человека пострадали при взрыве в жилом многоэтажном доме в Севастополе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Уточняется, что взрыв произошел на улице Павла Корчагина.
— Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено. В настоящее время все спецслужбы работают на месте происшествия, — написал он в Telegram-канале.
Подробности и причины взрыва устанавливаются. Губернатор призвал граждан доверять только официальной информации.
21 марта в результате газового взрыва в частном доме в Ингушетии пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Взрыв произошел ночью в селе Троицком Сунженского района. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.