Четыре человека пострадали при взрыве в жилом многоэтажном доме в Севастополе

21 марта в результате газового взрыва в частном доме в Ингушетии пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России. Взрыв произошел ночью в селе Троицком Сунженского района. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.