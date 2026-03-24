Собянин сообщил об уничтожении шестого БПЛА, летевшего на Москву

Силы ПВО уничтожили шестой беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен ещё один БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Отражена атака двух беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Власти продолжают мониторинг ситуации. Работу на местах координируют оперативные службы.

Атака беспилотников на Москву началась около 23:58 по местному времени. Сначала власти сообщили об уничтожении одного дрона. Спустя примерно 14 минут поступила информация о перехвате ещё двух беспилотников. Системы ПВО продолжили работу в усиленном режиме. На фоне атаки в аэропорту Внуково ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

