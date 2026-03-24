Четыре человека пострадали при взрыве в жилом доме в Севастополе

Четыре человека пострадали в результате взрыва, произошедшего в одном из жилых домов в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Развожаев уточнил, что в одном из жилых домов на улице Корчагина произошел взрыв. По его словам, причины происшествия устанавливаются.
«Пострадало 4 человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте», — написал губернатор Севастополя в телеграм-канале.
Ранее KP.RU сообщал, что во Владимирской области произошел взрыв газа в жилом доме. В результате инцидента пострадали шесть человек. Из них двое взрослых и четверо детей.
По данным регионального следственного управления СК России, пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Для ликвидации последствий происшествия было привлечено 9 единиц техники и 22 человека личного состава.