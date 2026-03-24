В Черкесске при пожаре в жилом доме погибли мужчина и женщина

Ранее в Курганской области при пожаре в жилом доме погибли двое малолетних детей. Возгорание произошло в городе Петухово. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела детей двух и пяти лет. В момент происшествия они находились дома без взрослых. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Причины пожара устанавливаются.