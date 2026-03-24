В подмосковных Химках загорелся мебельный цех

А ранее в Курганской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела детей двух и пяти лет. В момент происшествия они находились дома без взрослых, мать ушла по делам с другим ребёнком. Следственными органами СК России по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело.