В подмосковных Химках загорелся мебельный цех

Кадры с тушением пожара. Видео © Telegram / МЧС Московской области.
«Возгорание в цехе по производству мебели произошло в посёлке Лунево. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Огнеборцам удалось не допустить переход огня на соседнее строение. На месте работают порядка 50 человек и 16 единиц техники», — говорится в заявлении. По предварительным данным, пострадавших нет.
А ранее в Курганской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей. Огонь вспыхнул в квартире пятиэтажного дома. Во время тушения спасатели обнаружили тела детей двух и пяти лет. В момент происшествия они находились дома без взрослых, мать ушла по делам с другим ребёнком. Следственными органами СК России по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара возбуждено уголовное дело.
