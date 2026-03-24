Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: в Севастополе из-за взрыва в доме пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, причины выясняются, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Аргументы и факты

Четыре человека получили травмы в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.

Губернатор уточнил, что инцидент случился в доме на улице Павла Корчагина.

«В одном из жилых домов на Корчагина произошёл взрыв, причины выясняются. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте», — написал он в Telegram.

Напомним, в марте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ.

Ранее сообщалось, что взрыв газовоздушной смеси произошёл в частном жилом доме в Тюмени, в результате происшествия один человек получил травмы.

Также стало известно, что в Курганской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей.