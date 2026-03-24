Развожаев: в Севастополе из-за взрыва в доме пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.
Губернатор уточнил, что инцидент случился в доме на улице Павла Корчагина.
«В одном из жилых домов на Корчагина произошёл взрыв, причины выясняются. Пострадало четыре человека, погибших пока не обнаружено. Все спецслужбы сейчас работают на месте», — написал он в Telegram.
Напомним, в марте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на Севастополь погиб мужчина, который находился в одном из частных жилых домов в СНТ.
