Mash: Одна женщина погибла при взрыве в пятиэтажном доме в Севастополе

Одна женщина, по предварительным данным, погибла при взрыве в пятиэтажном доме в Севастополе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

— По нашей информации, с погибшей находились две дочери. Они выжили, им оказывают медицинскую помощь. Остальных пострадавших достают из-под завалов, — сказано в публикации.

Уточняется, что пожару присвоен третий ранг сложности, все еще горят три этажа.

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом многоэтажном доме в Севастополе. Об этом ранее сообщил губернатор Михаил Развожаев. Уточняется, что взрыв произошел на улице Павла Корчагина.

21 марта в результате газового взрыва в частном доме в Ингушетии пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ. Взрыв произошел ночью в селе Троицком Сунженского района. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.