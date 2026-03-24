В Брянской области водитель автобуса и два пассажира пострадали при ударе ВСУ

Беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус в Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Водитель и два пассажира были ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в селе Демьянки Стародубского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира», — написал губернатор.

По информации Богомаза, раненый водитель эвакуировал автобус в безопасное место, чтобы избежать повторного удара. Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее KP.RU сообщал, что системы ПВО уничтожили 526 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
