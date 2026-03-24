В Брянской области водитель автобуса и два пассажира пострадали при ударе ВСУ

Водитель и два пассажира были ранены в результате атаки беспилотника ВСУ на пассажирский автобус в селе Демьянки Стародубского района. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира», — написал губернатор.
По информации Богомаза, раненый водитель эвакуировал автобус в безопасное место, чтобы избежать повторного удара. Он добавил, что все пострадавшие были доставлены в больницу.
Ранее KP.RU сообщал, что системы ПВО уничтожили 526 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. По данным Минобороны РФ, российские вооруженные силы нанесли удары по объектам транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.