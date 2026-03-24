В Сумах, Одессе и Киевской области прогремели взрывы

Взрыв произошёл в Сумах, информирует издание «Страна.ua».
«Новый взрыв в Сумах», — рассказали украинские журналисты.
Кроме того, взрывы прогремели в Киевской области, в Изюмской общине в Харьковской области и Одессе.
Накануне украинские средства массовой информации уже сообщали о взрывах в Сумах.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, а также Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.