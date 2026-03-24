Два человека погибли при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе

Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

— На улице Корчагина в доме № 14 произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом № 20. Причины и обстоятельства будут устанавливаться. На данный момент, к сожалению, обнаружены двое погибших. Пострадало четыре человека, им оказывается помощь в больнице, — написал он в Telegram-канале.

По его словам, жильцов эвакуировали из двух домов, развернут пункт временного размещения. Из-за взрыва произошло частичное обрушение стены.

Ранее Telegram-канал Mash передал, что одна женщина, по предварительным данным, погибла при взрыве в пятиэтажном доме в Севастополе. Уточнялось, что с погибшей находились две дочери. Они выжили, им оказывают медицинскую помощь.

Четыре человека пострадали при взрыве в жилом многоэтажном доме в Севастополе. Об этом ранее сообщил Михаил Развожаев.