При взрыве в жилом доме в Севастополе два человека погибли, четыре пострадали

Губернатор Севастополя заявил, что взрыв в жилом доме привел к обрушению стены.

В Севастополе произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека и еще четыре получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Губенатор уточнил, что взрыв произошел в доме на улице Корчагина. От взрывной волны пострадал также соседний дом.

«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадало 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — говорится в сообщении.

Развожаев добавил, что взрыв привел к частичному обрушению стены в одной из квартир на первом этаже. Также повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание в квартирах двух подъездов, огонь уже локализован.