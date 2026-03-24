При взрыве в жилом доме в Севастополе два человека погибли, четыре пострадали

В Севастополе произошел взрыв в жилом доме, в результате которого погибли два человека и еще четыре получили ранения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Губенатор уточнил, что взрыв произошел в доме на улице Корчагина. От взрывной волны пострадал также соседний дом.
«На данный момент, к сожалению, обнаружены 2 погибших. Пострадало 4 человека, им оказывается помощь в больнице», — говорится в сообщении.
Развожаев добавил, что взрыв привел к частичному обрушению стены в одной из квартир на первом этаже. Также повреждены внутренние перекрытия и конструкции с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание в квартирах двух подъездов, огонь уже локализован.