Уголовное дело о «грязной воде» в селе Покровка взял под личный контроль глава СК РФ

Отмечается, что жители села сообщили в Следственный комитет о многолетнем нарушении их права на качественное водоснабжение. Несмотря на строительство нового водозаборного узла, в домовладения на протяжении двух лет поступает вода с посторонними примесями, непригодная как для питья, так и для бытовых нужд. Её использование приводит к поломкам стиральных машин, водонагревателей и другой техники.