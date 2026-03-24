Уголовное дело о «грязной воде» в селе Покровка взял под личный контроль глава СК РФ

Несмотря на новое водозаборное сооружение, жители получают воду с примесями, портящую технику и угрожающую здоровью.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственный комитет РФ контролирует расследование дела о подаче непригодной для использования воды жителям села Покровка в Приморье, сообщила пресс-служба краевого Слекдома.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Приморскому краю Эдуарду Анатольевичу Трубчику доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Отмечается, что жители села сообщили в Следственный комитет о многолетнем нарушении их права на качественное водоснабжение. Несмотря на строительство нового водозаборного узла, в домовладения на протяжении двух лет поступает вода с посторонними примесями, непригодная как для питья, так и для бытовых нужд. Её использование приводит к поломкам стиральных машин, водонагревателей и другой техники.

Ранее граждане неоднократно обращались в различные инстанции, однако меры приняты не были. Информация о ситуации получила широкое распространение в интернете и привлекла внимание общественности.

В СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее Следственный комитет России взял на контроль проверку по фактам возможных нарушений при обеспечении жителей Приморья водой. Поводом стали многочисленные жалобы в социальных сетях на качество водоснабжения в Дальнереченске.