В Севастополе развернули ПВР после взрыва в жилом доме на Корчагина

В Севастополе после взрыва в жилом доме на Корчагина 14 эвакуированные жители двух домов были размещены в пункте временного размещения. Он развёрнут в расположенной рядом школе. Жильцов, чьи квартиры непригодны для проживания, разместят в пансионате. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Видео © Telegram / SHOT.

В соседнем доме № 20 загорелись квартиры в двух подъездах — огонь уже локализован, специалисты продолжают проливку конструкций.

На месте происшествия работают все оперативные службы: 89 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС — 51 специалист и 10 автомобилей.

Ранее стало известно, что при взрыве в Севастополе погибли два человека. Ещё четверо пострадавших доставлены в больницу, им оказывают помощь. По предварительным данным, взрыв привёл к частичному обрушению стены в квартире на первом этаже, а также внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи.

