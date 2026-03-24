В Новосибирске суд конфисковал «Форд Фокус» за нетрезвое вождение

В Новосибирске 28-летний маляр получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля. Инспекторы ДПС остановили его вечером 13 октября 2025 года на улице Аксенова.
Мужчина дунул в алкотестер, который показал более 0,6 промилле алкоголя в крови. Водительского удостоверения при нем не было. По данным прокуратуры, в апреле 2024 года задержанный был оштрафован и временно лишен водительских прав. Следователи возбудили уголовное дело об управлении автомобилем лицом в состоянии опьянения, подвергнутом административному наказанию за управление ТС в состоянии опьянения.
Задержанный признал вину, но сказал, что автомобиль не его — он только купил машину в рассрочку. Ранее мужчина не был судим, работал маляром. Первомайский районный суд назначил ему 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. Прокурор обжаловал приговор и потребовал конфисковать авто:
— Новосибирский областной суд удовлетворил представление зампрокурора Первомайского района, автомобиль конфисковали в пользу государства. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.