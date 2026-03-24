В Иркутске ужесточат контроль за ремнями безопасности и детскими креслами

С начала 2026 года в Иркутске и пригороде произошло 14 аварий, в которых водители и пассажиры не пристегнулись и не использовали детские удерживающие устройства. В этих ДТП три человека погибли и еще 26 пострадали. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.
— Из-за такой печальной статистики было решено усилить проверки. Внимание инспекторов будет приковано к тому, пристегнуты ли люди в машине, и как перевозят детей, — пояснили в пресс-службе ведомства.
В ГИБДД напоминают: ремни и детские кресла — это не просто требование закона. Они спасают жизни. Пренебрегать ими опасно для всех, кто находится в салоне автомобиля.
