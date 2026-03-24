В Иркутске ужесточат контроль за ремнями безопасности и детскими креслами

С начала 2026 года в Иркутске и пригороде произошло 14 аварий, в которых водители и пассажиры не пристегнулись и не использовали детские удерживающие устройства. В этих ДТП три человека погибли и еще 26 пострадали. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской Госавтоинспекции.