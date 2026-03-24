Суд приговорил сотрудника РАН к 9,5 года тюрьмы за финансирование терроризма

Ранее в Москве арестовали сотрудника службы авиационной безопасности одного из аэропортов по делу о финансировании терроризма. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия, мужчине предъявили обвинение по статье о финансировании терроризма. Ему грозит серьёзное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Фигурант признал вину и начал сотрудничать со следствием. Апелляционная инстанция оставила решение об аресте без изменений.