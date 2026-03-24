Взрыв в многоэтажке в Севастополе привёл к частичному обрушению

Напомним, взрыв прогремел в 23:50 по местному времени. Вскоре после этого начался мощный пожар в четырёх квартирах. В соседних домах взрывной волной выбило стёкла. Также повреждены несколько припаркованных авто. При взрыве пострадали четыре человека и погибли двое. К ликвидации последствий привлечены все спецслужбы. Всего задействованы 89 человек и 23 единицы техники, из них от МЧС России — 51 специалист и 10 автомобилей.