В Хабаровске автомобиль сбил девочку и скрылся

Виновника ДТП разыскивает Госавтоинспекция.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске Toyota Corolla Fielder сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло накануне, 23 марта, в Южном микрорайоне города на улице Ворошилова. Автомобиль, предположительно черного цвета, сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал с места аварии. Девочка получила травмы. Водитель разыскивается.

— Если вы стали очевидцем этого происшествия, обратитесь в Госавтоинспекцию Хабаровска по телефонам: 59−59−00, 59−59−06, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Напомним, по решению суда пенсионер из Хабаровска заплатит 1 млн рублей родным сбитого им пешехода.