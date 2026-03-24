В Хабаровске автомобиль сбил девочку и скрылся

В Хабаровске Toyota Corolla Fielder сбил 12-летнюю девочку и скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло накануне, 23 марта, в Южном микрорайоне города на улице Ворошилова. Автомобиль, предположительно черного цвета, сбил ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и уехал с места аварии. Девочка получила травмы. Водитель разыскивается.
— Если вы стали очевидцем этого происшествия, обратитесь в Госавтоинспекцию Хабаровска по телефонам: 59−59−00, 59−59−06, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Напомним, по решению суда пенсионер из Хабаровска заплатит 1 млн рублей родным сбитого им пешехода.