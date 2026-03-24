Число пострадавших при взрыве в Севастополе увеличилось до восьми человек

Число пострадавших при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе увеличилось до восьми человек. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
— К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали. В настоящее время врачи оказывают им необходимую помощь, — написал он в Telegram-канале.
Два человека погибли, четыре пострадали при взрыве в жилом пятиэтажном доме в Севастополе. Об этом ранее сообщил Михаил Развожаев. На улице Корчагина в доме № 14 произошел взрыв, от взрывной волны также пострадал дом № 20.
Причины и обстоятельства будут устанавливаться, добавил он. По его словам, жильцов эвакуировали из двух домов, развернут пункт временного размещения.
Ранее Telegram-канал Mash передал, что одна женщина, по предварительным данным, погибла при взрыве в пятиэтажном доме в Севастополе. Уточнялось, что с погибшей находились две дочери. Они выжили, им оказывают медицинскую помощь.