В Нижнем Новгороде локализовали пожар в промзоне на 1,5 тысячи «квадратов»

Ранее сообщалось, что в подмосковном посёлке Лунево в Химках сотрудники МЧС России тушат цех по производству мебели. На данный момент пожар локализован на площади 960 квадратных метров. Также в ночь на вторник два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Черкесске. Возгорание произошло в жилом здании на улице Лободина. Из дома вывели 60 человек, ещё четверых спасли с применением специальных устройств.