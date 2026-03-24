Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 34

МЕХИКО, 24 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии увеличилось до 34, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщил телеканал Caracol со ссылкой на губернатора департамента Джона Молину.