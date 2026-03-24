Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 34

МЕХИКО, 24 марта. /ТАСС/. Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в департаменте Путумайо на юге Колумбии увеличилось до 34, еще 21 человек числится пропавшим без вести. Об этом сообщил телеканал Caracol со ссылкой на губернатора департамента Джона Молину.
Число раненых составляет 77 человек, 43 пострадавших были перевезены в Боготу. По данным главы департамента Путумайо, еще 21 человек числится пропавшим без вести.
Как сообщил телеканалу командующий ВВС Колумбии генерал Карлос Сильва Руэда, на место авиакатастрофы дополнительно направлены медицинский вертолет и бригада спасателей. Кроме того, туда выдвинулась следственная группа для установления причин крушения воздушного судна.
Hercules C-130 потерпел крушение вскоре после взлета в муниципалитете Пуэрто-Легисамо на юге Колумбии. На видеокадрах, которые показал в эфире телеканал Caracol, видно, что самолет начал падать, не набрав большую высоту.