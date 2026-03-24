Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке в Севастополе

Кадры с места взрыва. Видео © Пресс-служба МЧС России.
«Прокуратура города Севастополя контролирует установление обстоятельств взрыва в жилом многоквартирном доме на улице Павла Корчагина», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что причины происшествия устанавливаются. Проверка охватывает действия ответственных служб и обстоятельства произошедшего. Экстренные службы продолжают работу на месте. Специалисты оценивают последствия.
Напомним, взрыв в жилом доме в Севастополе произошёл около 23:50. После этого в здании начался пожар, который охватил несколько квартир. В результате происшествия погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Взрыв повредил конструкции здания. Разрушения затронули квартиру на первом этаже и перекрытия на нескольких уровнях. В соседнем доме взрывной волной выбило стёкла.
