Прокуратура проводит проверку по факту взрыва в многоэтажке в Севастополе

Напомним, взрыв в жилом доме в Севастополе произошёл около 23:50. После этого в здании начался пожар, который охватил несколько квартир. В результате происшествия погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Пострадавших доставили в медицинские учреждения. Взрыв повредил конструкции здания. Разрушения затронули квартиру на первом этаже и перекрытия на нескольких уровнях. В соседнем доме взрывной волной выбило стёкла.