Житель Ачинска получил условный срок за выстрел в парня своей бывшей

35-летнему жителю Ачинска вынесли приговор за покушение на убийство. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. 23 августа 2025 года мужчина узнал о том, что его бывшая состоит в отношениях с М. На следующий день он приехал к дому экс-сожительницы, во дворе которого находился потерпевший. Тогда фигурант выстрелил в него из пневматической винтовки и причинил тем самым тяжкий вред его здоровью. На суде горожанин рассказал, что умысла на убийство М. у него не было.