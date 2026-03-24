В Севастополе число пострадавших при взрыве увеличилось до восьми человек

До восьми человек увеличилось число пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Севастополе, сообщил глава города Михаил Развожаев.
Ранее губернатор написал о четырёх пострадавших и двоих погибших.
«К глубокому сожалению, обнаружены двое погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким. Еще восемь человек пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — отметил он в своём Telegram-канале.
На месте происшествия работают сотрудники всех экстренных служб. Для этого задействованы 179 человек и 51 единица техники. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в ночь на 24 марта Развожаев сообщил, что в жилом здании на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Губернатор уточнял, что это привело к частичному обрушению перекрытий и конструкций. Кроме того, взрывом задело соседний дом, в котором началось возгорание в двух подъездах. Пожар удалось локализовать.
В ближайшей школе был развернут пункт временного размещения. Развожаев добавил, что возглавил штаб по ликвидации последствий случившегося.