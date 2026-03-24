В Севастополе число пострадавших при взрыве увеличилось до восьми человек

Напомним, в ночь на 24 марта Развожаев сообщил, что в жилом здании на улице Павла Корчагина в Севастополе прогремел взрыв. Губернатор уточнял, что это привело к частичному обрушению перекрытий и конструкций. Кроме того, взрывом задело соседний дом, в котором началось возгорание в двух подъездах. Пожар удалось локализовать.