Caracol: число жертв авиакатастрофы в Колумбии выросло до 48

Количество погибших в результате крушения самолёта в Колумбии возросло до 48, сообщает радиостанция Caracol.
В материале сказано, что работы по извлечению тел продолжаются.
«Источники подтверждают Caracol Radio, что на данный момент число погибших в результате авиакатастрофы в Пуэрто-Легисамо, Путумайо, достигло 48. 38 из них уже находятся в морге», — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент случился в колумбийском департаменте Путумайо. Президент Колумбии Густаво Петро заявлял, что в больницы были доставлены 77 пострадавших.
Министр обороны Педро Санчес рассказал, что речь идёт о военно-транспортном самолёте Hercules ВВС Колумбии, он потерпел крушение при взлёте в городе Пуэрто-Легисамо. На борту находилось более 100 военных.
Ранее сообщалось, что при крушении самолёта в Колумбии выжили не менее 48 человек.