Число раненых при взрыве в многоэтажке в Севастополе увеличилось до восьми

Напомним, в Севастополе ночью произошёл взрыв в жилом доме на улице Павла Корчагина. После него в здании вспыхнул пожар, который распространился на несколько квартир. Позже власти подтвердили гибель двух человек. Часть жильцов эвакуировали, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Взрыв привёл к повреждению конструкций здания. Разрушения затронули квартиру на первом этаже и перекрытия на нескольких уровнях. В соседних домах ударной волной выбило окна. По факту происшествия началась проверка. Специалисты устанавливают причины взрыва и оценивают последствия. Экстренные службы продолжают работу на месте.