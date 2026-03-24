Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Судебные приставы начали принудительное взыскание средств у Тимура Иванова

Приставы начали процедуру принудительного взыскания свыше 4 миллиардов рублей с бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Одно из исполнительных производств было начато в конце февраля 2026 года. В его рамках подлежит взысканию около 3,9 миллиарда рублей. В документах указано, что речь идёт о возмещении ущерба, причинённого преступлением физическим или юридическим лицам. Ещё одно производство было возбуждено в конце января. По нему приставы взыскивают 100 миллионов рублей задолженности.

А ранее военный суд приговорил научного сотрудника исследовательского центра РАН к 9,5 года лишения свободы за финансирование терроризма. По данным следствия, Иван Фролов* перевёл 2,8 тысячи рублей на счёт организации «Артподготовка»**, признанной в России террористической. Суд установил, что перевод связан с поддержкой её деятельности. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

* Внесён в РФ в перечень террористов.

** Признано экстремистским, деятельность запрещена в РФ.

Тимур Иванов: от кресла замминистра до тюремного срока
Тимур Иванов прославился как влиятельный управленец и фигура светской хроники, попадавший в рейтинги самых богатых силовиков. В 2025 году Иванов был осужден и приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции и хищениях. Детали его биографии — читайте в материале.
