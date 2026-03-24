Хабаровчанка проведёт 2 года в колонии за повторное пьяное вождение

Нетрезвую даму за рулём Lexus дорожная полиция задержала летом прошлого года.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске за повторное пьяное вождение к реальному лишению свободы приговорена горожанка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В очередной раз нетрезвую хабаровчанку, управлявшую автомобилем «Лексус», сотрудники ДПС остановили ночью в июле прошлого года. Выяснилось, что за пьяное вождение она уже лишена водительских прав на 4 года. Было возбуждено уголовное дело.

— Суд признал обвиняемую виновной в повторном управлении автомобилем лицом в состоянии алкогольного опьянения (ч.2 ст. 264.1 УК РФ) и приговорил ее к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также она лишена права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 года, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.

«Лексус» не конфисковали, потому как горожанке он не принадлежит.

Напомним, в Хабаровске судят водителя, который в состоянии опьянения насмерть сбил 10-летнего мальчика.