Увеличить количество авиарейсов в Охотск распорядился Дмитрий Демешин

На заседании краевого правительства глава Охотского округа Максим Климов доложил, что сейчас авиарейсы в Охотск выполняются один раз в день. Жители недовольны такой частотой.
Губернатор Дмитрий Демешин спросил у и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Татьяны Малаховой, где сейчас самолеты, которые были приобретены специально для нужд северных территорий.
Ответ о том, что увеличение рейсов запланировано лишь на лето, не устроил губернатора.
«Люди живут здесь и сейчас, а не только летом», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Ситуацию разъяснила зампред краевого правительства по инфраструктуре Ирина Горбачева. Сейчас рейсы не выполняются по погодным условиям, но дополнительно до летнего сезона запланировано 38 рейсов. Таким образом, общее количество авиаперелетов по данному направлению в этом году достигнет 498.
«С этой недели при наличии погодных условий планируем осуществлять перевозки Ан-24. Рейсы запланировали. Финансирование предусмотрено в полном объеме», — доложила зампред по инфраструктуре краевого правительства.