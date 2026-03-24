В Аргентине полицейский спас ребёнка, вытащив его из-под колес поезда

Полицейский в Аргентине в последний момент успел вытащить из-под колес поезда трехлетнего мальчика, сообщил телеканал TN со ссылкой на видеозапись происшествия.
Инцидент произошёл в провинции Кордова. Грузовой поезд, состоящий из 29 вагонов, ехал в районе городка Вилья-лос-Гальпонес. Старший капрал полиции Пабло Луна, приближаясь к перекрестку, заметил на железнодорожных путях ребенка.
Сотрудник правоохранительных органов бросился на помощь. В последний момент он схватил мальчика и вытащил его с путей. При этом поезд едва не сбил обоих. Выяснилось, что мать ребенка не досмотрела за ним. Мальчик отошел от дома и оказался на путях.
Губернатор Кордовы Мартин Льяриора высоко оценил действия полицейского.
