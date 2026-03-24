В Аргентине полицейский спас ребёнка, вытащив его из-под колес поезда

Напомним, в начале марта сообщалось, что в американском штате Аризона ребенок ожил спустя 5 часов после того, как медики констатировали его смерть. Сотрудники экстренных служб, прибывшие по вызову, оказали ребенку первую помощь и доставили его в ближайшую больницу, где через час он скончался. Позже у мальчика появились признаки жизни. Его удалось спасти.