В Ленинском районе Красноярска горела пятиэтажка

За прошедшие сутки в крае ликвидировали девять пожаров. Один человек пострадал, один был травмирован. В поселке Красный Хутор Шушенского муниципального округа по улице Центральной горели хозпостройки на площади 72 квадратных метра. Пожар произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
В краевом центре на пожаре в пятиэтажном жилом доме Ленинского района пострадал мужчина. Огонь ликвидировали в квартире на первом этаже на площади пять квадратных метра. Горожанина спасли из горящего жилья сотрудники газодымозащитной службы, мужчина отравился продуктами горения.
До прибытия пожарных из дома эвакуировались 24 человека, из них 5 детей. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электроприборе.