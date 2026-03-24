Второй нефтезавод за две недели взорвался в Техасе

В американском штате Техас произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в городе Порт-Артур на побережье Мексиканского залива. Об этом сообщает Port Arthur News.

Источник: Life.ru

В Порт-Артуре вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Видео © X / BNO News.

По данным издания, после громкого хлопка на территории предприятия поднялось густое облако чёрного дыма, которое видно за несколько километров. Также очевидцы наблюдали открытое пламя. Завод относится к числу крупнейших в США, его мощность превышает 335 000 баррелей в сутки.

Причины произошедшего пока не установлены. На месте работают экстренные службы, специалисты оценивают ситуацию и последствия. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее взрыв и пожар произошли на другом нефтеперерабатывающем заводе в Техасе. После мощного хлопка загорелись резервуары с топливом на предприятии Bayport Choate, принадлежащем компании LyondellBasell. Точные причины взрыва пока неизвестны, но власти рассматривают разные версии. Среди основных — атака, за которой может стоять один из наркокартелей Мексики или Венесуэлы, либо КСИР (Корпус стражей исламской революции).

