Найдено два тела, еще четверо пострадали: В Севастополе произошел взрыв в многоквартирном доме

В понедельник, 23 марта, в одной из многоэтажек Севастополя прогремел взрыв. Обстоятельства инцидента уточняются. Известно о четырех пострадавших и двух погибших, пишет «КП-Крым» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Как сообщили очевидцы, дворы соседних с многоэтажкой домов усыпаны стеклами. Из-за взрыва частично обрушилась стена в одной из квартир жилого здания. Кроме того, повреждены внутренние конструкции с 1 по 3 этажи. Возникшие возгорания локализовали.
Михаил Развожаев призвал доверять только официальным источникам. По его сведениям, к настоящему моменту причины ЧП неизвестны.
В Севастополе 23 марта провели гранатометание и реактивное бомбометание. В городе также организовали стрельбы из различных видов оружия. Мероприятия завершились в 23.00.