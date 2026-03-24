Найдено два тела, еще четверо пострадали: В Севастополе произошел взрыв в многоквартирном доме

В понедельник, 23 марта, в одной из многоэтажек Севастополя прогремел взрыв. Обстоятельства инцидента уточняются. Известно о четырех пострадавших и двух погибших, пишет «КП-Крым» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.