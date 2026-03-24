Найдено два тела, еще четверо пострадали: В Севастополе произошел взрыв в многоквартирном доме

Развожаев сообщил о четырёх пострадавших при взрыве в жилом доме в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 23 марта, в одной из многоэтажек Севастополя прогремел взрыв. Обстоятельства инцидента уточняются. Известно о четырех пострадавших и двух погибших, пишет «КП-Крым» со ссылкой на губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Как сообщили очевидцы, дворы соседних с многоэтажкой домов усыпаны стеклами. Из-за взрыва частично обрушилась стена в одной из квартир жилого здания. Кроме того, повреждены внутренние конструкции с 1 по 3 этажи. Возникшие возгорания локализовали.

Михаил Развожаев призвал доверять только официальным источникам. По его сведениям, к настоящему моменту причины ЧП неизвестны.

В Севастополе 23 марта провели гранатометание и реактивное бомбометание. В городе также организовали стрельбы из различных видов оружия. Мероприятия завершились в 23.00.