В Полтаве и Харькове прогремели взрывы

В Полтаве произошли взрывы, сообщает телеканал «Общественное».
Позже в Полтаве прогремел повторный взрыв.
Кроме того, взрывы произошли в Харькове и городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской и Харьковской областях включены сирены.
Помимо этого, взрывы прогремели в Сумах, Одессе и Киевской области.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Одессе и Конотопе Сумской области Украины произошли взрывы.
Также стало известно, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА украинских войск, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.