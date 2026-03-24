Названа основная версия исчезновения двух подростков в Ульяновске

В Ульяновске продолжаются поиски двух подростков, которые пытались пересечь Волгу по льду и пропали.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, основной версией случившегося считается провал под лед. Сообщение об исчезновении мальчиков поступило в ночь на понедельник.
К поисковой операции привлечены спасатели, использующие квадрокоптеры и суда на воздушной подушке. Волонтеры отряда «Лиза Алерт» обследуют береговую линию, опрашивают местных жителей и распространяют ориентировки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних.
В настоящий момент очевидных следов, указывающих на местонахождение подростков, обнаружить не удалось.
Ранее сообщалось, что волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» срочно ищут аэролодки и экипажи для поисков двух подростков, пропавших в Ульяновске на Волге.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.