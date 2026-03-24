Жителя Омской области будут судить за незаконный отстрел двух лосей

Прокуратура Знаменского района Омской области направила в суд уголовное дело в отношении 44-летнего жителя села Дружино, которого обвиняют в незаконной охоте.
По данным следствия, 12 декабря прошлого года он приехал в Знаменский район к родственникам, а ночью отправился на охоту. Следователи полагают, что для этого он использовал самодельный вездеход и осветительные приборы. В результате были убиты два лося пятью выстрелами с расстояния более 120 метров. Животные погибли на месте.
Останки животных, а также место забоя и шкуры самца и самки во время патрулирования обнаружил охотинспектор. После этого к проверке подключились сотрудники правоохранительных органов. Как уточнили в прокуратуре, разрешения на добычу лосей у мужчины не было. В его автомобиле нашли мясо животных и карабин «Тигр».
Ущерб, который был нанесён Минприроды Омской области, оценили в 640 тысяч рублей. Обвиняемый признал вину и полностью возместил эту сумму.
Материалы дела направлены в Знаменский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.