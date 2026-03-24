В столкновении двух «Тойот» во Владивостоке пострадала женщина

Сотрудники Госавтоинспекции Владивостока устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего в районе улицы Бархатной. Участниками столкновения стали два универсала — Toyota Fielder и Toyota Prius. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
На место аварии оперативно прибыли экипаж дорожной полиции и бригада медиков. По предварительным данным, травмы различной степени тяжести получила женщина-пассажир, находившаяся в салоне Toyota Fielder. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение.
«В настоящее время сотрудники полиции работают на месте аварии, устанавливают все обстоятельства и причины столкновения. Назначено проведение ряда исследований, по результатам которых будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Водителей призывают строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы избежать подобных происшествий.