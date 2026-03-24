В Хабаровском крае сотрудницу маркетплейса лишили холодильника за кражу

В счет погашения ущерба также изъят телевизор.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Амурске по подозрению в краже товаров из пункта выдачи маркетплейса на 200 тысяч рублей задержана 19-летняя сотрудница торговой площадки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В полицию после обнаружения недостачи обратился специалист по безопасности маркетплейса. По словам задержанной сотрудницы, она заказывала товары на свой аккаунт, а потом оформляла возврат, но при этом обратно посылки не отправляла, а оставляла вещи себе.

В счет погашения ущерба из квартиры задержанной изъяты холодильник, телевизор, а также украденные товары.

— Возбуждено уголовное дело о краже (ч.3 ст. 158 УК РФ). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения-подписка о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, в Хабаровске сотрудник маркетплейса украл со склада телефоны на 1,8 млн рублей.