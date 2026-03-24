Расчёты ПВО в Севастополе сбили один украинский беспилотник над морем

Системы противовоздушной обороны в Севастополе сбили один украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе Северной стороны», — пишет Развожаев. Он также призвал местных жителей покинуть открытые места.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с февраля 2022 года от атак Вооружённых сил Украины пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России. По его словам, значительный ущерб нанесён гражданской инфраструктуре. Он отметил разрушения социальных, образовательных и медицинских объектов, а также число погибших в Белгородской области.

