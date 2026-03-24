Расчёты ПВО в Севастополе сбили один украинский беспилотник над морем

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что с февраля 2022 года от атак Вооружённых сил Украины пострадали не менее 27,5 тысячи мирных жителей России. По его словам, значительный ущерб нанесён гражданской инфраструктуре. Он отметил разрушения социальных, образовательных и медицинских объектов, а также число погибших в Белгородской области.