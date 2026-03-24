Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели рабочего в Новосибирске

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад об итогах расследования уголовного дела о гибели рабочего на стройке в Новосибирске.
«В СМИ получила распространение информация о несогласии жительницы Новосибирска с итогами расследования уголовного дела по факту гибели её супруга на стройке», — говорится в сообщении Информационного центра СК РФ.
Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшем смерть человека по неосторожности.
Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину представить отчёт о результатах расследования дела, включая принятые процессуальные решения, и дать ответы на доводы, озвученные в публикациях.