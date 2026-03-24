Уголовное дело возбудили на главу новосибирского филиала ВНИРО

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на главу новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Кроме того, в отношении него ранее были возбуждены дела о получении и даче взятки. Директору уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.