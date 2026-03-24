Уголовное дело возбудили на главу новосибирского филиала ВНИРО

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили на главу новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Кроме того, в отношении него ранее были возбуждены дела о получении и даче взятки. Директору уже предъявили обвинение. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.
Следователи установили, что директор НИИ систематически организовывал на реке Обь любительскую рыбалку под видом научной деятельности.
— Своими незаконными действиями руководитель филиала дискредитировал и подорвал авторитет и доверие к государственному учреждению, призванному осуществлять разработку мер по сохранению водных биоресурсов, — отметили в прокуратуре.
Кроме того, глава новосибирского филиала ВНИРО в 2023—2026 годах получил от председателя рыболовного клуба взятку в виде незаконного оказания услуг: ему безвозмездно предоставили место для хранения нескольких моторных лодок и оказывали услуги по их техническому обслуживанию.