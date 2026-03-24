Против главы Новосибирского филиала ВНИРО завели дело о превышении полномочий

НОВОСИБИРСК, 24 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили в отношении руководителя новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Александра Абрамова. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Установлено, что в запретном для вылова водных биоресурсов месте реки Обь регулярно проходит любительская рыбалка под видом научной деятельности, организацией которой занимался директор научно-исследовательского института. Своими действиями руководитель филиала Абрамов дискредитировал и подорвал авторитет и доверие к госучреждению, призванному осуществлять разработку мер по сохранению водных биоресурсов.
«Материалы прокурорской проверки в порядке ст. 37 УПК РФ направлены в следственный орган, по результатам их рассмотрения следователем СК России по Новосибирской области в отношении директора возбуждено уголовное дело по п. “е” ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.
Кроме того, в производстве следственного органа находится уголовное дело, возбужденное по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
По версии следствия, руководитель Новосибирского филиала института получил взятку в крупном размере от ранее знакомого ему председателя рыболовного клуба в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, услуги в виде безвозмездного осуществления технического обслуживания моторных лодок, а также за предоставление права организовывать любительское рыболовство в акватории Оби, то есть в запрещенном месте.