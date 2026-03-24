Пожар в Нижних Сергах унес жизнь человека

В Нижних Сергах 23 марта 2026 года загорелся частный дом на улице Спортивной. Сообщение о происшествии поступило на пульт МЧС в 22:42. Огонь охватил 80 квадратных метров. В результате возгорания погиб один человек.
— На площади 80 квадратных метров повреждены: кровля, чердачное перекрытие, стены частного жилого дома. В результате пожара есть погибший, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Получив сообщение, на место происшествия выехали 8 спасателей и 3 единицы спецтехники. В 23:15 пожарным удалось локализовать возгорание, а через 13 минут — в 23:28 — открытий огонь потушили. Разбор и проливка сгоревших конструкций завершились уже ночью — в 1:05 24 марта.
Ранее произошел пожар в свердловской деревне Соколова, в результате которого пострадали два человека, в том числе ребенок.