В деле ЛДЦ МО РФ после показаний Кувшинова может появиться новый подозреваемый

Бывший начальник 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны РФ генерал-майор медицинской службы запаса Константин Кувшинов в рамках сделки со следствием сообщил сведения о высокопоставленном офицере Главного военно-медицинского управления, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Осипова.
По данным защиты, Кувшинов указал на офицера управления медицинского снабжения, который, как следует из его показаний, поддерживал контакты с предпринимателем Игорем Игнатовым и связанными с ним компаниями — поставщиками медицинского оборудования для структур Минобороны. Со слов адвоката, офицер фактически подтвердил допустимость работы с этим бизнесом, что Кувшинов расценил как основание для заключения контрактов на прежних условиях.
Следствие рассматривает возможность выделения материалов в отношении указанного офицера в отдельное производство.
В суде рассматривается уголовное дело о поставках стоматологического оборудования «Сирона интего» в 9-й ЛДЦ по завышенной стоимости. По версии следствия, из 21 установки фактически поставлены 19.
Как следует из материалов дела, в 2022 году подведомственная Минобороны военно-медицинская структура заключила контракт с компаниями «Дельрус» и «ТДА-сервис» на сумму свыше 150 млн рублей. Следствие считает, что замначальника продаж «Дельрус» Игорь Игнатов, коммерческий директор «ТДА-сервис» Александр Хоцин и Кувшинов вступили в сговор и завысили стоимость оборудования. Ущерб оценивается в 57,516 млн рублей.
По делу также проходит предприниматель Владимир Богданов, который, по данным следствия, выполнял функции курьера. Ему вменяют мошенничество, а также незаконное хранение оружия по статье 222 УК РФ. Оружие было обнаружено в ходе обыска. Сам он настаивает на законности хранения.
Ранее в отношении Кувшинова и его заместителя по медицинскому обеспечению Ирины Кирсановой возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве, служебном подлоге и получении взятки. Кирсанова находится под домашним арестом.
По версии гособвинения, после расчетов с поставщиками Богданов передал Кувшинову 10 млн рублей, из которых 2,5 млн рублей были переданы Кирсановой. Отдельный эпизод касается поставок дезинфицирующих средств — сумма взятки составила 400 тысяч рублей.
Кувшинов признал вину, оформил явку с повинной и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ходе обыска у него изъяли около 9,5 млн рублей, а также валюту — порядка 8 тысяч долларов и 2,6 тысячи евро. Средства арестованы.
Кувшинов возглавлял 9-й ЛДЦ Минобороны на Фрунзенской набережной с 2019 по 2025 год. Ранее он занимал руководящие должности в системе Главного военно-медицинского управления. По делу проходят несколько фигурантов, в отношении которых избраны меры пресечения.
