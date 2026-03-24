Выросло число погибших при крушении самолета в Колумбии

Количество жертв крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130 в колумбийском департаменте Путумайо значительно увеличилось. Как сообщает телеканал Caracol со ссылкой на военные источники, число погибших достигло 66 человек, хотя ранее сообщалось о 34 жертвах.
По уточненным данным, на борту разбившегося воздушного судна находились 128 человек. В настоящее время 57 пострадавших госпитализированы, один человек не пострадал. Поиски тел еще четверых погибших продолжаются.
Напомним, командующий ВВС Колумбии Карлос Сильва Руэда информировал, что на борту упавшего воздушного судна находились 114 пассажиров и 11 членов экипажа.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил о последствиях крушения военно-транспортного самолета Hercules C-130, принадлежащего Военно-воздушным силам страны.
